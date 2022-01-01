कंपनी निर्देशिका
Cambium Learning Group वेतन

Cambium Learning Group का वेतन कम-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $50,250 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $159,120 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Cambium Learning Group. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $146K
डेटा वैज्ञानिक
$111K
मानव संसाधन
$50.3K

उत्पाद प्रबंधक
$159K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$121K
तकनीकी लेखक
$63.7K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Cambium Learning Group में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $159,120 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Cambium Learning Group में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $115,545 है।

