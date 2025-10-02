कंपनी निर्देशिका
Criteo
सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्तर

L2

में स्तर Criteo

स्तरों की तुलना करें
  1. L2Software Engineer
  2. L3Software Engineer II
  3. L4Senior Software Engineer
    4. दिखाएं 3 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
€66,948
मूल वेतन
€58,352
स्टॉक अनुदान ()
€3,367
बोनस
€5,229

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
