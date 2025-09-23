Autodesk सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Autodesk में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Grade 8 के लिए प्रति year $138K से Grade 15 के लिए प्रति year $430K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $166K है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
