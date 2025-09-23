कंपनी निर्देशिका
Autodesk
Autodesk कस्टमर सर्विस वेतन

Autodesk में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in United States प्रति year $46.3K से $64.7K तक है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा

$50.2K - $60.8K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$46.3K$50.2K$60.8K$64.7K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Autodesk in United States में कस्टमर सर्विस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $64,658 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Autodesk में कस्टमर सर्विस भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $46,264 है।

अन्य संसाधन