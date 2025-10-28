Apple हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Apple में हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States ICT2 के लिए प्रति year $176K से ICT6 के लिए प्रति year $674K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $325K है। Apple के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
ICT2
$176K
$145K
$22.4K
$8.4K
ICT3
$244K
$173K
$56.1K
$14.9K
ICT4
$324K
$200K
$101K
$23.4K
ICT5
$494K
$251K
$198K
$44.7K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Apple में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
