Aledade वेतन

Aledade का वेतन कम-अंत में में एक डेटा विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $96,900 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $250,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Aledade. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $250K
उत्पाद प्रबंधक
Median $160K

प्रशासनिक सहायक
$101K
व्यवसाय विश्लेषक
$99.5K
डेटा विश्लेषक
$96.9K
कानूनी
$139K
उत्पाद डिजाइनर
$158K
भर्ती अधिकारी
$128K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Aledade में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Aledade में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $250,000 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Aledade में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $135,430 है।

