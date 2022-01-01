कंपनी निर्देशिका
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne वेतन

Aerojet Rocketdyne का वेतन कम-अंत में में एक व्यवसाय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $65,325 से लेकर उच्च-अंत में में एक हार्डवेयर इंजीनियर के लिए $180,095 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Aerojet Rocketdyne. अंतिम अपडेट: 8/15/2025

$160K

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $120K
लेखाकार
$109K
एयरोस्पेस इंजीनियर
$75.4K

व्यवसाय विश्लेषक
$65.3K
डेटा वैज्ञानिक
$91.5K
हार्डवेयर इंजीनियर
$180K
कार्यक्रम प्रबंधक
$104K
परियोजना प्रबंधक
$120K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$96.9K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Aerojet Rocketdyne में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका हार्डवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $180,095 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Aerojet Rocketdyne में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $104,259 है।

