7-Eleven वेतन

7-Eleven का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $13,345 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $189,750 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है 7-Eleven. अंतिम अपडेट: 9/7/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $178K
डेटा एनालिस्ट
Median $90K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $190K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $120K
अकाउंटेंट
$13.3K
बिज़नेस एनालिस्ट
$86.4K
क्लेम्स एडजस्टर
$99.5K
कस्टमर सर्विस
$37.7K
डेटा साइंटिस्ट
$126K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$98.5K
हार्डवेयर इंजीनियर
$131K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$119K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$32.2K
मार्केटिंग
$181K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$156K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$39.6K
सेल्स
$45K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$127K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$15.7K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

7-Eleven में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $189,750 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
7-Eleven में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $119,400 है।

