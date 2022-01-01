ספריית חברות
ViacomCBS
ViacomCBS משכורות

המשכורת של ViacomCBS נעה בין $61,762 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תפעול עסקי ברמה הנמוכה לבין $413,055 עבור משאבי אנוש ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ViacomCBS. עודכן לאחרונה: 8/29/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

מהנדס אמינות אתר

מנהל מוצר
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $307K

אנליסט עסקי
Median $134K
אנליסט נתונים
Median $121K
מדען נתונים
Median $209K
מעצב מוצר
Median $160K
ארכיטקט פתרונות
Median $213K

אדריכל נתונים

שיווק
Median $118K
מנהל תוכנית
Median $150K
מנהל פרויקט
Median $105K
אנליסט פיננסי
Median $110K
רואה חשבון
$79.7K
מנהל תפעול עסקי
$61.8K
פיתוח עסקי
$328K
קופי רייטר
$92.5K
משאבי אנוש
$413K
משפטי
$131K
יועץ ניהולי
$134K
תפעול שיווק
$99.5K
מנהל עיצוב מוצר
$209K
גיוס
Median $100K
מכירות
$221K
אנליסט אבטחת סייבר
$133K
מנהל תוכנית טכנית
$101K
לוח זמני הבשלה

33.33%

שנה 1

33.33%

שנה 2

33.33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בViacomCBS, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.33% בוקע ב 1st-שנה (33.33% שנתי)

  • 33.33% בוקע ב 2nd-שנה (33.33% שנתי)

  • 33.33% בוקע ב 3rd-שנה (33.33% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ViacomCBS הוא משאבי אנוש at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $413,055. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ViacomCBS הוא $134,200.

