פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-ThoughtWorks נע בין ₹1.39M ל-year עבור Consultant לבין ₹5.23M ל-year עבור Lead Consultant. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.19M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ThoughtWorks. עדכון אחרון: 11/4/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Consultant
(רמת כניסה)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
הגשות שכר אחרונות
חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ThoughtWorks in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,231,315. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThoughtWorks עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,853,300.

