Thales
Thales משכורות

המשכורת של Thales נעה בין $20,100 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $176,880 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Thales. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

אנליסט אבטחת סייבר
Median $73K
ארכיטקט פתרונות
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מדען נתונים
Median $40.2K
מכירות
Median $161K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$48.8K
מהנדס תעופה וחלל
$76K
מהנדס כימיה
$20.5K

מהנדס מחקר

מהנדס חשמל
$66.9K
מהנדס חומרה
$23.5K
טכנולוג מידע (IT)
$20.1K
משפטי
$64.1K
מהנדס מכונות
$86.5K
מהנדס אופטיקה
$41.9K
מעצב מוצר
$175K
מנהל מוצר
$65K
מנהל פרויקט
$90.8K
מנהל הנדסת תוכנה
$177K
מנהל תוכנית טכנית
$52.7K
כותב טכני
$44K
חוקר UX
$70.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Thales הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $176,880. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thales הוא $65,001.

משאבים נוספים