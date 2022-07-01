ספריית חברות
TDS
TDS משכורות

המשכורת של TDS נעה בין $44,765 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $140,700 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של TDS. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $87K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

רואה חשבון
$70.2K
שירות לקוחות
$44.8K

מדען נתונים
$51.2K
מכירות
$141K
משקיע הון סיכון
$56.7K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TDS הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $140,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TDS הוא $63,444.

