פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-ServiceNow נע בין $155K ל-year עבור IC1 לבין $478K ל-year עבור IC6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$205K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ServiceNow. עדכון אחרון: 9/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בServiceNow, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
