חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Seismic in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $273,556. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.