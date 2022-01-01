ספריית חברות
S&P Global
S&P Global משכורות

המשכורת של S&P Global נעה בין $4,029 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שיווק ברמה הנמוכה לבין $335,168 עבור פיתוח תאגידי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של S&P Global. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

מהנדס תוכנה
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מנהל מוצר
Median $89.4K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $290K

אנליסט נתונים
Median $12K
מדען נתונים
Median $160K
אנליסט עסקי
Median $170K
ארכיטקט פתרונות
Median $205K

Data Architect

רואה חשבון
$111K
תפעול עסקי
$124K
פיתוח תאגידי
$335K
הצלחת לקוחות
$89.6K
מנהל מדעי נתונים
$53.8K
אנליסט פיננסי
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
יועץ ניהולי
$90.8K
שיווק
$89.6K
תפעול שיווק
$4K
מעצב מוצר
$104K
מנהל תוכנית
$52.8K
מנהל פרויקט
$55K
מכירות
$270K
מהנדס מכירות
$109K
מנהל תוכנית טכנית
$155K
לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בS&P Global, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (16.50% חצי שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (16.50% חצי שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (16.50% חצי שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-S&P Global הוא פיתוח תאגידי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $335,168. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-S&P Global הוא $89,550.

משאבים נוספים