Remitly
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Remitly מעצב מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United States ב-Remitly מגיעה ל-$172K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Remitly. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
סה״כ לשנה
$172K
דרגה
L1
משכורת בסיס
$112K
Stock (/yr)
$60K
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בRemitly, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



כותרות כלולות

מעצב חוויית משתמש

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Remitly in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $260,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Remitly עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $157,500.

משאבים נוספים