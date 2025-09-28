פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-realtor.com נע בין $111K ל-year עבור T1 לבין $255K ל-year עבור T6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$195K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של realtor.com. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
