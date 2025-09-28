ספריית חברות
realtor.com
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

realtor.com מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-realtor.com נע בין $111K ל-year עבור T1 לבין $255K ל-year עבור T6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$195K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של realtor.com. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
Software Engineer 1(רמת כניסה)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב realtor.com?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-realtor.com in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $349,249. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-realtor.com עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $185,800.

משאבים נוספים