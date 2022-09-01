ספריית חברות
Payscale
Payscale משכורות

המשכורת של Payscale נעה בין $80,400 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $193,463 עבור Cybersecurity Analyst ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Payscale. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

מהנדס תוכנה
Median $118K
ראש מטה
$151K
שיווק
$155K

מנהל מוצר
Median $121K
מכירות
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $175K
ארכיטקט פתרונות
$160K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Payscale הוא Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $193,463. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Payscale הוא $153,425.

משאבים נוספים