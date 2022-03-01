ספריית חברות
Migo
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Migo משכורות

המשכורת של Migo נעה בין $35,999 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $53,205 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Migo. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

אנליסט נתונים
$39.8K
מעצב מוצר
$36K
מנהל מוצר
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
מהנדס תוכנה
Median $50.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Migo הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $53,205. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Migo הוא $45,290.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Migo

חברות קשורות

  • Rappi
  • Traveloka
  • Syncron
  • Xendit
  • StarLeaf
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים