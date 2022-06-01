ספריית חברות
Medable
Medable משכורות

המשכורת של Medable נעה בין $80,400 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $333,660 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Medable. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מנהל תוכנית טכנית
Median $120K
אנליסט פיננסי
$125K
מעצב מוצר
$294K

מנהל מוצר
$80.4K
מהנדס תוכנה
$128K
מנהל הנדסת תוכנה
$334K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Medable הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $333,660. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Medable הוא $126,898.

