חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United Kingdom ב-Jaguar Land Rover מגיעה ל-£41.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Jaguar Land Rover. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£41.8K
דרגה
L2
משכורת בסיס
£39.9K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£1.9K
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Jaguar Land Rover?

£122K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Jaguar Land Rover in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £77,314. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Jaguar Land Rover עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United Kingdom הוא £40,209.

