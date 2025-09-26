ספריית חברות
Jabil
  • שכר
  • מהנדס חומרה

  • כל שכר מהנדס חומרה

Jabil מהנדס חומרה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in Taiwan ב-Jabil מגיעה ל-NT$1.94M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Jabil. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$1.94M
דרגה
4
משכורת בסיס
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
9 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Jabil?

NT$5.09M

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Jabil in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,256,190. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Jabil עבור תפקיד מהנדס חומרה in Taiwan הוא NT$1,896,510.

