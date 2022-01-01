ספריית חברות
Intel
אינטל משכורות

המשכורת של Intel נעה בין $36,403 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $818,056 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של אינטל. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

מהנדס תוכנה
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס דבאופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס קריפטו

מהנדס מערכות

מהנדס תוכנה משחקי וידאו

מדען מחקר

חוקר בינה מלאכותית

מהנדס בינה מלאכותית

Embedded Systems Software Engineer

מהנדס חומרה
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

מנהל מוצר
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

מדען נתונים
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
מנהל תוכנית טכנית
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

מנהל פרויקט טכני

מנהל הנדסת תוכנה
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
מהנדס מכונות
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

ארכיטקט פתרונות
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

שיווק
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

מנהל שיווק מוצר

מעצב מוצר
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
אנליסט פיננסי
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
מנהל תוכנית
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
מהנדס כימיה
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

מהנדס חשמל
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
אנליסט עסקי
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
משאבי אנוש
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
מהנדס חומרים
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
מכירות
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

מנהל מכירות שטח

מנהל לקוחות

פיתוח עסקי
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
תפעול עסקי
Median $151K
מנהל תפעול עסקי
Median $201K
מנהל מדעי נתונים
Median $262K
מהנדס אופטיקה
Median $239K
מנהל עיצוב מוצר
Median $290K
מנהל פרויקט
Median $57.8K
רואה חשבון
Median $137K

Technical Accountant

עוזר אדמיניסטרטיבי
Median $95.2K
מעצב גרפי
Median $235K
מהנדס מכירות
Median $201K
משפטי
Median $300K
ראש מטה
$220K
מהנדס אזרחי
$231K

Construction Engineer

מהנדס בקרה
$230K
שירות לקוחות
$103K
אנליסט נתונים
$71.7K
מנהל מתקנים
$118K
מעצב אופנה
$76.4K
מעצב תעשייתי
$156K
יועץ ניהולי
$120K
מהנדס MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
גיוס
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
כותב טכני
$44.2K
חוקר UX
$37.7K
משקיע הון סיכון
$166K
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בIntel, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בIntel, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Intel הוא מהנדס תוכנה at the Fellow level עם תגמול כולל שנתי של $818,056. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Intel הוא $188,939.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Intel

משאבים נוספים