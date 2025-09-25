ספריית חברות
פיצוי אנליסט פיננסי in United States ב-Instacart מגיע ל-$210K ל-year עבור L5. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Instacart. עדכון אחרון: 9/25/2025

השכר הכולל הממוצע

$179K - $209K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$166K$179K$209K$232K
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 3 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

50%

שנה 1

50%

שנה 2

סוג מניות
RSU

בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:

  • 50% בוקע ב 1st-שנה (50.00% שנתי)

  • 50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)



משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Instacart

