  שכר
  מהנדס תוכנה

  מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

Info Edge מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) שכר

פיצוי מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) in India ב-Info Edge מגיע ל-₹1.35M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.29M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Info Edge. עדכון אחרון: 11/12/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב Info Edge?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) ב-Info Edge in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,039,791. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Info Edge עבור תפקיד מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) in India הוא ₹1,382,510.

