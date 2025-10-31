ספריית חברות
inDriver
inDriver מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Cyprus ב-inDriver מגיעה ל-€64.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של inDriver. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
סה״כ לשנה
€64.9K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
€64.9K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-inDriver in Cyprus עומדת על תגמול כולל שנתי של €79,689. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-inDriver עבור תפקיד מדען נתונים in Cyprus הוא €64,911.

