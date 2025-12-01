ספריית חברות
Icertis
Icertis משקיע הון סיכון שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משקיע הון סיכון in India ב-Icertis נע בין ₹570K לבין ₹810K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Icertis. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$7.4K - $8.4K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$6.5K$7.4K$8.4K$9.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בIcertis, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משקיע הון סיכון ב-Icertis in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹810,134. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Icertis עבור תפקיד משקיע הון סיכון in India הוא ₹569,840.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.