הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית טכנית in United States ב-Icertis נע בין $185K לבין $262K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Icertis. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע $210K - $249K United States טווח שכיח טווח אפשרי $185K $210K $249K $262K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בIcertis, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

