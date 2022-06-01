Change
התחברות
הרשמה
כל הנתונים
לפי מיקום
לפי חברה
לפי תפקיד
מחשבון משכורת
תרשימים ויזואליים
משכורות מאומתות
התמחויות
תמיכה במשא ומתן
השווה הטבות
מי מגייס
דוח שכר 2024
החברות הטובות ביותר בשכר
שלב
בלוג
עיתונות
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
צפה בנקודות נתונים פרטניות
Levels FYI Logo
משכורות
📂 כל הנתונים
🌎 לפי מיקום
🏢 לפי חברה
🖋 לפי תפקיד
🏭️ לפי תעשייה
📍 מפת חום של משכורות
📈 תרשימים ויזואליים
🔥 אחוזונים בזמן אמת
🎓 התמחויות
❣️ השווה הטבות
🎬 דוח שכר 2024
🏆 החברות הטובות ביותר בשכר
💸 חשב עלות פגישה
#️⃣ מחשבון משכורת
תרום
הוסף משכורת
הוסף הטבות חברה
הוסף מיפוי דרגות
משרות
שירותים
שירותי מועמדים
💵 אימון משא ומתן
📄 סקירת קורות חיים
🎁 הענק סקירת קורות חיים
למעסיקים
הצעות אינטראקטיביות
אחוזונים בזמן אמת 🔥
השוואת תגמול
למחקר אקדמי
מאגר נתוני תגמול
קהילה
← ספריית חברות
HomeLight
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
HomeLight הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
Employee Assistance Program
PTO (Vacation / Personal Days)
Paternity Leave
Maternity Leave
Disability Insurance
Health Savings Account (HSA)
Life Insurance
Sick Time
Sabbatical
Free Snacks
$730
Free Lunch
בית
Remote Work
כספי ופנסיה
401k
Flexible Spending Account (FSA)
תוספות והנחות
Employee Discount
Learning and Development
אחר
Volunteer Time Off
הצג נתונים כטבלה
HomeLight תוספות והטבות
הטבה
תיאור
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Volunteer Time Off
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Sabbatical
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
Employee Discount
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור HomeLight
חברות קשורות
Rhino
Move
Zumper
StockX
HouseCanary
ראה את כל החברות ➜
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת