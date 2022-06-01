ספריית חברות
HomeLight
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

HomeLight הטבות

השווה

שווי כולל משוער: $1,095

ביטוח, בריאות ורווחה
  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Employee Assistance Program

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • Disability Insurance

  • Health Savings Account (HSA)

  • Life Insurance

  • Sick Time

  • Sabbatical

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

    • בית
  • Remote Work

    • כספי ופנסיה
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • תוספות והנחות
  • Employee Discount

  • Learning and Development

    • אחר
  • Volunteer Time Off

    • משרות מובילות

      לא נמצאו משרות מובילות עבור HomeLight

    חברות קשורות

    • Rhino
    • Move
    • Zumper
    • StockX
    • HouseCanary
    • ראה את כל החברות ➜

    משאבים נוספים