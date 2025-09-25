ספריית חברות
HERE Technologies
HERE Technologies מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-HERE Technologies נע בין ₹3.69M ל-year עבור L5 לבין ₹5.61M ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.2M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 9/25/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
Software Engineer I(רמת כניסה)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
צפה 2 רמות נוספות
₹13.94M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב HERE Technologies?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-HERE Technologies in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,606,004. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-HERE Technologies עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹2,127,826.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור HERE Technologies

