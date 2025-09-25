פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-HERE Technologies נע בין ₹3.69M ל-year עבור L5 לבין ₹5.61M ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.2M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של HERE Technologies. עדכון אחרון: 9/25/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
