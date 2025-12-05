ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in United States ב-Fetch נע בין $68.6K לבין $99.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Fetch. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$77.7K - $90.3K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$68.6K$77.7K$90.3K$99.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בFetch, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Fetch in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $99,484. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fetch עבור תפקיד מנהל פרויקט in United States הוא $68,552.

משאבים נוספים

