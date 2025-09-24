פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Ernst and Young נע בין $104K ל-year עבור Software Engineer לבין $125K ל-year עבור Staff Software Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$119K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ernst and Young. עדכון אחרון: 9/24/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
