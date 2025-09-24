ספריית חברות
Ernst and Young
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Ernst and Young מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Ernst and Young נע בין $104K ל-year עבור Software Engineer לבין $125K ל-year עבור Staff Software Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$119K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ernst and Young. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
צפה 1 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $161,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the מהנדס תוכנה role in United States is $100,000.

משרות מובילות

חברות קשורות

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
משאבים נוספים