Ernst and Young
  • שכר
  • Associate

  • כל שכר Associate

Ernst and Young Associate שכר

חבילת הפיצוי החציונית של Associate in India ב-Ernst and Young מגיעה ל-₹765K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ernst and Young. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Ernst and Young
Associate
Mumbai, MH, India
סה״כ לשנה
₹765K
דרגה
-
משכורת בסיס
₹765K
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Ernst and Young?

₹13.98M

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

