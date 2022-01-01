ספריית חברות
Equal Experts
Equal Experts משכורות

המשכורת של Equal Experts נעה בין $42,771 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $299,495 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Equal Experts. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $42.8K

מהנדס תוכנה בק-אנד

אנליסט נתונים
$61.2K
יועץ ניהולי
$205K

גיוס
$109K
מנהל הנדסת תוכנה
$188K
ארכיטקט פתרונות
$299K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Equal Experts is ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,495. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Equal Experts is $148,650.

