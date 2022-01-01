Epic Games משכורות

המשכורת של Epic Games נעה בין $52,260 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $445,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Epic Games. עודכן לאחרונה: 11/20/2025
בEpic Games, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
