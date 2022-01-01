ספריית חברות
Epic Games
Epic Games משכורות

המשכורת של Epic Games נעה בין $52,260 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $445,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Epic Games. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

מהנדס תוכנה
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה משחקי וידאו

מנהל מוצר
L3 $184K
L5 $445K
שיווק
Median $180K

מנהל הנדסת תוכנה
Median $400K
מנהל פרויקט
Median $205K
אדריכל פתרונות
Median $238K
רואה חשבון
$76.4K
אנליסט עסקי
$191K
מנהל מדע נתונים
$288K
מדען נתונים
$161K
אנליסט פיננסי
$281K
משאבי אנוש
$88K
טכנולוג מידע
$67.6K
תפעול שיווק
$147K
מעצב מוצר
$68.6K
מנהל עיצוב מוצר
$193K
מנהל תוכנית
$151K
מגייס
$77.4K
מכירות
$52.3K
אנליסט אבטחת מידע
$80.6K
מנהל תוכנית טכנית
$166K
אמון ובטיחות
$137K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
Options

בEpic Games, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Epic Games הוא מנהל מוצר at the L5 level עם תגמול כולל שנתי של $445,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Epic Games הוא $166,165.

משאבים נוספים

