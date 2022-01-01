מדריך חברות
Doximity
Doximity משכורות

טווח המשכורת של Doximity נע בין $120,000 בפיצוי כולל שנתי עבור שיווק בקצה התחתון ל-$299,000 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Doximity. עודכן לאחרונה: 8/18/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $210K

מהנדס תוכנה מלא

שיווק
Median $120K
מנהל מוצר
Median $299K

60 9
מדען נתונים
Median $125K
פיתוח עסקי
$124K
אנליסט נתונים
$219K
מעצב מוצר
$225K
מכירות
$225K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Doximity, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

La compensació total anual mediana informada a Doximity és de $214,550.

