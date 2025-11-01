Databricks מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Databricks נע בין $255K ל-year עבור L3 לבין $1.26M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$252K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Databricks. עדכון אחרון: 11/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L3 Software Engineer ( רמת כניסה ) $255K $145K $89.8K $20.3K L4 $413K $177K $217K $18.9K L5 Senior Software Engineer $635K $207K $406K $22.4K L6 Staff Engineer $825K $237K $553K $35.3K צפה 3 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בDatabricks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Databricks ?

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Databricks ?

