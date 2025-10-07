פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Canada ב-D2L נע בין CA$71.7K ל-year עבור L1 לבין CA$143K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$97.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של D2L. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
לא נמצאו נתוני שכר
