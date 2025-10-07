ספריית חברות
D2L
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

D2L מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Canada ב-D2L נע בין CA$71.7K ל-year עבור L1 לבין CA$143K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$97.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של D2L. עדכון אחרון: 10/7/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
Software Developer I(רמת כניסה)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב D2L?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-D2L in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$143,131. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-D2L עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in Canada הוא CA$94,137.

