Cambium Learning Group משכורות

טווח המשכורת של Cambium Learning Group נע בין $50,250 בפיצוי כולל שנתי עבור משאבי אנוש בקצה התחתון ל-$159,120 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Cambium Learning Group. עודכן לאחרונה: 8/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $146K
מדען נתונים
$111K
משאבי אנוש
$50.3K

מנהל מוצר
$159K
מנהל תוכנית טכנית
$121K
כותב טכני
$63.7K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Cambium Learning Group הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $159,120. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cambium Learning Group הוא $115,545.

