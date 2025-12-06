ספריית חברות
Chainlink Labs
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Chainlink Labs מהנדס תוכנה שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Chainlink Labs. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$93K - $108K
Argentina
טווח שכיח
טווח אפשרי
$82K$93K$108K$119K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 1 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב Chainlink Labs כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
Options

בChainlink Labs, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (5.00% רבעוני)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Chainlink Labs in Argentina עומדת על תגמול כולל שנתי של ARS 155,369,494. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chainlink Labs עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Argentina הוא ARS 107,061,332.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Chainlink Labs

חברות קשורות

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.