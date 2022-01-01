ספריית חברות
CEMEX
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

CEMEX משכורות

המשכורת של CEMEX נעה בין $20,031 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $47,179 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של CEMEX. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס אזרחי
$21.8K
מדען נתונים
$20K
מנהל פרויקט
$47.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
מהנדס תוכנה
$38.4K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di CEMEX adalah מנהל פרויקט at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $47,179. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CEMEX adalah $30,112.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור CEMEX

חברות קשורות

  • Wistron
  • Steris
  • Crane Co
  • Sprinklr
  • HireRight
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים