  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Benchling מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-Benchling נע בין $294K לבין $428K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Benchling. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$338K - $385K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$294K$338K$385K$428K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בBenchling, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Benchling in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $428,340. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Benchling עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $294,030.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.