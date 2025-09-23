ספריית חברות
Autodesk
Autodesk מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Autodesk נע בין $138K ל-year עבור Grade 8 לבין $430K ל-year עבור Grade 15. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$166K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
Grade 8(רמת כניסה)
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
Grade 9
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
Grade 10
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
Grade 11
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Autodesk in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $430,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Autodesk עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $160,600.

