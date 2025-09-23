פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Autodesk נע בין $138K ל-year עבור Grade 8 לבין $430K ל-year עבור Grade 15. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$166K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)