הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון טכני in United States ב-Appian נע בין $92.4K לבין $129K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Appian. עדכון אחרון: 11/11/2025

השכר הכולל הממוצע

$99K - $117K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$92.4K$99K$117K$129K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בAppian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון טכני ב-Appian in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $128,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Appian עבור תפקיד רואה חשבון טכני in United States הוא $92,400.

משאבים נוספים