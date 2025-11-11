Appian רואה חשבון טכני שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון טכני in United States ב-Appian נע בין $92.4K לבין $129K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Appian. עדכון אחרון: 11/11/2025

השכר הכולל הממוצע $99K - $117K United States טווח שכיח טווח אפשרי $92.4K $99K $117K $129K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 20 % שנה 1 20 % שנה 2 20 % שנה 3 20 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות RSU בAppian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 20 % בוקע ב 1st - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 2nd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 3rd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 4th - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 20.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Appian ?

