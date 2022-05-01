ספריית חברות
AMETEK
AMETEK משכורות

המשכורת של AMETEK נעה בין $58,107 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $265,200 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AMETEK. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

מהנדס חשמל
Median $200K
מהנדס חומרה
$60.6K
מהנדס מכונות
$147K

מהנדס אופטיקה
$143K
מהנדס תוכנה
$58.1K
מנהל הנדסת תוכנה
$265K
מנהל תוכנית טכנית
$171K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AMETEK הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $265,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AMETEK הוא $147,000.

משאבים נוספים