ספריית חברות
AmeriHealth Caritas
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

AmeriHealth Caritas משכורות

המשכורת של AmeriHealth Caritas נעה בין $87,312 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $155,220 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AmeriHealth Caritas. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

אקטואר
$152K
אנליסט נתונים
$87.3K
מהנדס תוכנה
$133K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
ארכיטקט פתרונות
$155K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

Най-високо платената позиция в AmeriHealth Caritas е ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $155,220. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AmeriHealth Caritas е $142,250.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור AmeriHealth Caritas

חברות קשורות

  • Evidation Health
  • Healthgrades
  • 98point6
  • Grand Rounds Health
  • Wheel
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים