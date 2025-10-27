ספריית חברות
צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AlphaSense. עדכון אחרון: 10/27/2025

השכר הכולל הממוצע

₹4.4M - ₹5.33M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAlphaSense, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-AlphaSense in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,673,824. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AlphaSense עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in India הוא ₹4,059,719.

