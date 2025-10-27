ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United States ב-AlphaSense נע בין $148K לבין $214K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AlphaSense. עדכון אחרון: 10/27/2025

השכר הכולל הממוצע

$167K - $194K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$148K$167K$194K$214K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAlphaSense, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-AlphaSense in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $214,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AlphaSense עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $147,600.

