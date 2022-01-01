ספריית חברות
7-Eleven משכורות

המשכורת של 7-Eleven נעה בין $13,345 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $189,750 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 7-Eleven. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $178K
אנליסט נתונים
Median $90K

מנהל הנדסת תוכנה
Median $190K
מעצב מוצר
Median $120K
רואה חשבון
$13.3K
אנליסט עסקי
$86.4K
מעריך נזקים
$99.5K
שירות לקוחות
$37.7K
מדען נתונים
$126K
אנליסט פיננסי
$98.5K
מהנדס חומרה
$131K
משאבי אנוש
$119K
טכנולוג מידע (IT)
$32.2K
שיווק
$181K
מנהל עיצוב מוצר
$156K
מנהל פרויקט
$39.6K
מכירות
$45K
ארכיטקט פתרונות
$127K
משקיע הון סיכון
$15.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-7-Eleven הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $189,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-7-Eleven הוא $119,400.

משאבים נוספים