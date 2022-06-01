Zeta Global Salaires

Le salaire de Zeta Global va de $6,636 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $392,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zeta Global . Dernière mise à jour : 9/2/2025