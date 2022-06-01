Répertoire d'entreprises
Zeta Global
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Zeta Global Salaires

Le salaire de Zeta Global va de $6,636 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $392,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Zeta Global. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $62.6K
Analyste de Données
$136K
Scientifique des Données
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Opérations Marketing
$6.6K
Designer Produit
$115K
Manager Ingénierie Logiciel
$392K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Zeta Global est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $392,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Zeta Global est de $88,740.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Zeta Global

Entreprises similaires

  • Cognizant
  • Paycom
  • Rackspace
  • ADP
  • Seagate
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources